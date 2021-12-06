ЕС готовит санкции против "вагнеровцев"

Страны Евросоюза готовят санкции против ПИК "Вагнера" / Reuters

Послы стран Евросоюза 8 декабря могут согласовать санкции против российской частной военной компании "Вагнера".

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС учил солдат в Африке, а "вагнеровцы" их возглавили

"Послы стран ЕС в среду, 8 декабря, собираются дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера" и троим россиянам, связанным с ней. Санкции на "вагнеровцев" наложат на глобальное нарушение прав человека. Отдельно ЕС впервые введет санкции против двух россиян и трех российских организаций за действия Сирий", – написал Йозвяк.

Международная группа расследователей Bellingcat в середине ноября опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке наемников "Вагнера" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.