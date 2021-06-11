ЕС готовит санкции против белорусских судей и прокуроров

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1665
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Эксперт рассказал, что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 360
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 585
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 738
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 306
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 288
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 693
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 414
8-летнего мальчика задушили ради мести
8-летнего мальчика задушили ради мести
Просмотров: 2862
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1242
Фото
Все фото
3
8
3
4
7
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
Как прошло редкое кольцеобразное солнечное затмение: фото
Как прошло редкое кольцеобразное солнечное затмение: фото
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
Здание обвалилось и раздавило автобус - 9 жертв
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
Робот-медсестра ухаживать за больными
Робот-медсестра ухаживать за больными
Видео
Все видео
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
УЕФА не понравилось "Героям слава" на футболках Украины
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Показали забавные развлечения волчат из парка дикой природы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
Мужчине, который дал пощечину президенту, грозит до трех лет тюрьмы
На химическом заводе взорвался реактор
На химическом заводе взорвался реактор
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Неизвестный влепил пощечину Макрону
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 405
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 342
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 189
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 1746
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 261
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 05:11

ЕС готовит санкции против белорусских судей и прокуроров

  Комментировать
ЕС готовит санкции против белорусских судей и прокуроров
Санкции против Беларуси усиливает ЕС. Фото: УНИАН

ЕС собирается наложить санкции на 71 человека и семь организаций в Беларуси.

В санкционный список входят судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров участникам протеста, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов, а также представители бизнеса, связанные с режимом. Есть компании и экспортеры, работающие в различных отраслях, которых обвиняют в поддержке правительства Александра Лукашенко и его репрессий в отношении гражданского общества, сообщает Bloomberg.

Лицам в "черном списке" будет запрещено выезжать в ЕС, а любые активы, которые находятся в ЕС, заморозят.

Сроки введения санкций не уточняются. Они будут зависеть от способности правительств 27 стран ЕС договориться.

Санкционный список был расширен в связи с арестом оппозиционера Романа Протасевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония призвала облетать Беларусь и закрыла свое небо лукашенковским самолетам

Отмечается, что блок уже наложил санкции на семь белорусских организаций и 88 физических лиц, включая Лукашенко.

4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза - после задержания белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС готовит санкции против белорусских судей и прокуроров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 12564
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 7066
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 6930
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 5364
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3141
Мир
Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию, которую впервые заключили Рузвельт и Черчилль
Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию, которую впервые заключили Рузвельт и Черчилль Просмотров: 72
Великобритания поделится вакцинами с бедными странами
Великобритания поделится вакцинами с бедными странами Просмотров: 18
В ВОЗ прогнозируют новую вспышку Covid-19
В ВОЗ прогнозируют новую вспышку Covid-19 Просмотров: 108
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
На помойке нашли куриное яйцо возрастом 1 тыс. лет
3
 Просмотров: 126
"Северный поток-2". Первая ветка технически завершена
"Северный поток-2". Первая ветка технически завершена Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
3
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 28
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть