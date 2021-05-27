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четверг, 27 мая 2021 22:42

ЕС готовит новые санкции против Беларуси

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ЕС готовит новые санкции против Беларуси
Персональные санкции против режима Лукашенко введут в июне. Фото: Reuters

В ЕС начали подготовку новых ограничительных мер против властей Беларуси.

Пакет персональных санкций почти готов, сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель, передает УНІАН.

"Нам необходимо действовать более оперативно с санкциями. Работа уже началась, и Совет ЕС примет решение в надлежащее время", - подчеркнул он.

Главы МИД стран ЕС договорились пригласить оппозиционерку Светлану Тихановскую на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в июне.

Боррель напомнил, что главы стран и правительств стран ЕС согласились с необходимостью подготовить новый пакет персональных санкций против Беларуси.

"Пакет персональных санкций почти готов, и я не думаю, что мы должны ждать следующее официальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел для того, чтобы утвердить этот пакет. Он будет принят до заседания, поскольку мы это можем сделать по письменной процедуре", - отметил он.

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Персональные санкции введут в июне. На введение экономических санкций понадобится больше времени.

23 мая самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко приказал перехватить самолет авиакомпании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. На борту был соучредитель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Блогера и его девушку Софию Сапегу арестовали.

Поводом для принудительной посадки лайнера Минск назвал сообщение о взрывчатке на борту. Якобы его получили от террористической организации ХАМАС. Однако боевики отрицают свою причастность.

Действия Лукашенко осудили страны Запада и собираются ввести санкции против Беларуси.

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Дата
27
мая

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