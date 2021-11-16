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вторник, 16 ноября 2021 05:18

ЕС должен определиться: российский газ или суверенитет – Джонсон

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ЕС должен определиться: российский газ или суверенитет – Джонсон
Борис Джонсон поддержал Украину. Фото: Getty Images

ЕС предстоит сделать выбор между российским газом и суверенитетом.

Так считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет The Guardian.

Он предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов. "Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон.

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Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

При этом Джонсон выступил против изоляции РФ.

Ранее британские СМИ сообщили, что Лондон готов перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения.

В свою очередь начальник штаба обороны Соединенного Королевства Ник Картер заявил, что Британия должна быть готова к войне с Россией.

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