ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен указала, что ЕС работает над координацией ответа. Фото: Reuters

Евросоюз готовит общий ответ на письмо от России с просьбой предоставить "гарантии безопасности".

Письмо получили многие страны-члены НАТО и ОБСЕ, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Мы работаем над координацией ответа. Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", - сказала она во время визита в Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна, в первую очередь, пойти на деэскалацию.

Финляндия обеспокоена действиями Кремля. Она имеет самую длинную внешнюю границу ЕС с Россией и не является членом НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль отреагировал на отправку войск США в Восточную Европу

"В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны. Надеемся, что в этом не будет необходимости", - сказала фон дер Ляйен.

2 февраля издание El Pais опубликовало документы, назвавшие ответом США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности". Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.