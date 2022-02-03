ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен

Евросоюз готовит общий ответ на письмо от России с просьбой предоставить "гарантии безопасности".
Письмо получили многие страны-члены НАТО и ОБСЕ, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.
"Мы работаем над координацией ответа. Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", - сказала она во время визита в Хельсинки.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна, в первую очередь, пойти на деэскалацию.
Финляндия обеспокоена действиями Кремля. Она имеет самую длинную внешнюю границу ЕС с Россией и не является членом НАТО.
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"В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны. Надеемся, что в этом не будет необходимости", - сказала фон дер Ляйен.
2 февраля издание El Pais опубликовало документы, назвавшие ответом США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности". Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.
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