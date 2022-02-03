ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен

 
Ексклюзивы
1/5
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
Просмотров: 4887
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
"Трухин может обвалить рейтинг Зеленского" – Сергей Притула
Просмотров: 279
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
Просмотров: 486
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 1008
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 2043
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 2296
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружием 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 2871
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1548
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 10350
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
3
3
3
6
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
Норвежские истребители перехватили российский самолет
Норвежские истребители перехватили российский самолет
Британские истребители перехватили четыре бомбардировщика РФ
Британские истребители перехватили четыре бомбардировщика РФ
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Видео
Все видео
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
SpaceX запустила ракету со спутником-шпионом: его деятельность засекречена
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 909
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 351
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1026
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 февраля 2022
Просмотров: 27
Господи!
У вечірній маршрутці на Вишеньки людей сиділо негусто, і всі їхали понуро й мовчки, чисто у бомбовозі. І тут в якийсь момент виник цей чоловічок. От ...
четверг, 03 февраля 2022 17:14

ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен

  Комментировать
ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен
Урсула фон дер Ляен указала, что ЕС работает над координацией ответа. Фото: Reuters

Евросоюз готовит общий ответ на письмо от России с просьбой предоставить "гарантии безопасности".

Письмо получили многие страны-члены НАТО и ОБСЕ, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

"Мы работаем над координацией ответа. Мы объединены в Европейском союзе, и потому понятно, что ответ будет отражать это единство", - сказала она во время визита в Хельсинки.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что Россия должна, в первую очередь, пойти на деэскалацию.

Финляндия обеспокоена действиями Кремля. Она имеет самую длинную внешнюю границу ЕС с Россией и не является членом НАТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль отреагировал на отправку войск США в Восточную Европу

"В случае дальнейшей военной агрессии против Украины будут финансово-экономические санкции с нашей стороны. Надеемся, что в этом не будет необходимости", - сказала фон дер Ляйен.

2 февраля издание El Pais опубликовало документы, назвавшие ответом США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности". Согласно документам, США и НАТО не готовы принять ключевые требования России о нерасширении НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры Альянса к границам 1997 года. В то же время, они готовы обсуждать другие вопросы европейской безопасности с Россией, такие как вооруженный контроль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЕС даст общий ответ России - фон дер Ляен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Вере Брежневой 40. Самые сексуальные кадры и неожиданные факты из жизни артистки

Украинский остров хотели признать скалой

Самое читаемое
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 21852
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 10350
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные &quot;Ураганы&quot; к админгранице с оккупированным Крымом
Украинские артиллеристы подогнали смертоносные "Ураганы" к админгранице с оккупированным Крымом
8
 Просмотров: 8658
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ
Мать днепровского стрелка не планирует возвращаться из России - СМИ Просмотров: 6912
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев
Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев Просмотров: 5895
Мир
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
Россия перебрасывает ближе к Азовскому морю патрульные катера – росСМИ
4
 Просмотров: 324
Британские истребители во второй раз подняли для перехвата самолетов РФ
Британские истребители во второй раз подняли для перехвата самолетов РФ Просмотров: 297
Американцы ликвидировали лидера ИГИЛ
Американцы ликвидировали лидера ИГИЛ Просмотров: 495
В ВОЗ спрогнозировали завершение Covid-пандемии в Европе
В ВОЗ спрогнозировали завершение Covid-пандемии в Европе Просмотров: 990
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
Угроза экологической катастрофы: у берегов Нигерии взорвалось судно с нефтью
3
 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
1
"Я сейчас с Денисом поговорю. Монастырским" - опубликовали видео ДТП с нардепом Трухиным
1
В одном регионе стоимость земли вдвое превышает среднюю по Украине
1
ДТП с Трухиным: в ДБР впервые увидели видео, на котором нардеп договаривается с полицейским
Голосов: 414
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть