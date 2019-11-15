Эпическую драку в тренажерном зале сняли на видео

Посетители тренажерного зала города Брентвуд в Великобритании вызвали массовую драку и били друг друга снаряжения для занятий фитнесом.

Удары были штангой, а затем ногами, передает Fox News.

Очевидцы сняли драку на видео, где видно, что мужчина дважды ударил другого спортсмена откидной штангой. Еще один-видеоролик о том, как мужчина лежит на полу, а другой бьет его ногой и маленьким металлическим орудием.

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По словам полицейских, в результате драки 17-летний парень получил синяки и порезы, а у 27-летнего мужчины - порез над глазом.

В тренажерном зале "Ab Salute", где произошла драка, заявили, что запретили посещать зал ее участникам.

"Этот был единичный случай, который никогда не встречался в одном из наших пяти заведений за 10 лет, в которых мы были открыты. Мы не потакаем насилию в одной из своих спортзалов и воспринимаем это очень серьезно. Полиция поставлена в известность и принимаются соответствующие действия" , - написали в сообщении.

В матче хоккейного турнира Кубок президентского спортивного клуба, который проходил в Минске, произошла массовая драка. В первом периоде игры подрались хоккеисты юниорских сборных России и Беларуси.