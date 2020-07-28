"Эмми-2020" объявил номинантов: Netflix получил 130 номинаций

Netflix стал рекордсменом по общему количеству номинаций. Фото: Reuters

Американская телевизионная академия в Лос-Анджелесе объявила перечень номинантов на ежегодную премию "Эмми"

Впервые объявления номинантов премии состоялось онлайн на сайте emmys.com.

Больше всего номинаций получил сериал "Хранители" от HBO - 26. На втором месте "Удивительная миссис Мейзел" от Amazon (20). Третье место заняли "Озарк" от Netflix и "Наследие" от HBO - по 18 номинаций.

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Сервис Netflix стал рекордсменом по общему количеству номинаций - 160, опередив ближайшего конкурента - HBO - на 53 номинации.

Стоит заметить, что Netflix уже опережал HBO по номинациям в "Эмми" в 2018 году. Однако, в прошлом году он уступил из-за выхода последнего сезона "Игры престолов" и сериала "Чернобыль".

Стриминговий сервис Netflix официально анонсировал приквел сериала "Ведьмак" с подзаголовком Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу - Геральта из Ривии.