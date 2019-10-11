Эквадор охватило кровавое восстание против президента-комика

Тысячи демонстрантов вступают в столкновения с полицией на улицах столицы Эквадора Кито.

Протесты, которые начались с недовольства общин индейцев отменой цен на топливо и мерами жесткой экономии, превратились в масштабные акции неповиновения с требованием отставки президента Ленина Морено. К протестам присоединились студенты, пишет .bbc.com.

Эквадор охватило восстание против президента-комика. Фото: EPA

Демонстранты кидают коктейли Молотова и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечают слезоточивым газом и избиением людей.

Ленин Морено был избран президентом Эквадора весной 2017 года. Он известен как единственный лидер государства в мире, что передвигается на инвалидной коляске, является автором нескольких книг по смехотерапии и теории юмора, основателем фонда для поддержки юмора как стиля жизни в стране.

Эквадор охватило восстание против президента. Фото: uk.reuters.com

Господин Морено приходил к власти как кандидат левых сил и под левыми лозунгами.

В результате протестов президент Ленин Морено был вынужден покинуть столицу и перенести работу правительства в город Гуаякиль на берегу Тихого океана, подальше от эпицентра протестов.

В среду демонстранты попытались штурмовать парламент страны в Кито.

Эквадор охватило восстание против президента. Фото: uk.reuters.com

На прошлой неделе президент Эквадора объявил чрезвычайное положение в стране. Хотя он говорит, что готов к диалогу с демонстрантами, в интервью BBC Mundo он отметил, что за протестами вроде стоит Венесуэла и бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа.

Рафаэль Корреа причастность к протестам возразил, и отметил, что стабильность могут вернуть только досрочные выборы. ООН и католическая церковь пытаются выступать посредниками в кризисе, охватившем страну.

Эквадор охватило восстание против президента. Фото: uk.reuters.com

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С января в Венесуэле продолжается серьезный политический и социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признала временным президентом. В ночь на 30 апреля по местному времени лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал армию поддержать его и положить конец узурпации власти Николасом Мадуро. Он объявил финальную фазу операции "Свобода", после чего по всей стране вспыхнули протесты. Полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов в столице. Между тем, уровень жизни в Венесуэле снизился. Лишь за несколько месяцев 2019-го состоялся ряд отключений света и воды, что усугубило и так сложную ситуацию для многих, кто столкнулся с гиперинфляцией, дефицитом продуктов питания и лекарств. По данным ООН, в настоящее время четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона страдают от недоедания.