Экс-президента Франции Саркози приговорили к году заключения

Николя Саркози на конференции "Открытое общество и его враги" 29 сентября, Мадрид / Getty Images

Экс-президент Франции Николя Саркози осужден к году домашнего ареста в четверг, 30 сентября, за незаконное финансирование его кампании в попытке перевыборов в президенты в 2012 году.

Суд разрешит ему отбывать наказание дома с браслетом электронного наблюдения. Об этом пишет АР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осужденный за коррупцию экс-президент Франции вновь на скамье подсудимых

Президент Франции 2007-2012 годов отрицал вину во время судебного процесса в мае и июне. Он может обжаловать решение о приостановить приговор.

Саркози не присутствовал на суде в Париже. Его обвинили в том, что потратил почти вдвое больше установленной законом сумму в $27,5 млн на кампанию по своему переизбранию, которую проиграл социалисту Франсуа Олланду в 2012-м.

Суд заявил, что Саркози "знал", что поступает незаконно и "добровольно" не контролировал дополнительные расходы. Прокуратура требовала для него полгода тюрьмы и полгода условно. А также штраф $4354.

Саркози ушел из активной политики в 2017 году. Французские СМИ сообщили, что сейчас он участвует в процессе отбора от консерваторов кандидатом на президентские выборы, которые состоятся во Франции в апреле 2022-го.

Вердикт вынесли после того, как 66-летнего Саркози признали виновным в коррупции и распространении влияния по другому делу - 1 марта этого года. В том случае ему дали один год тюрьмы и два года условно. Но до рассмотрения апелляции он свободен.