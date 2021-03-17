Осужденный за коррупцию экс-президент Франции вновь оказался на скамье подсудимых

Николя Саркози снова оказался на скамье подсудимых. Фото: Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози снова будут судить по обвинению в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году, которая провалилась.

Подробностями поделилось издание AP.

Новый процесс начнется через 2 недели после того, как экс-президента осудили за коррупцию и торговлю влиянием.

Вероятно судебное разбирательство перенесут на другую дату из-за того, что один из защитников Саркози был госпитализирован с Covid-19.

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Если политика признаюсь виновным, то его ждет срок до года и штраф в размере 3,8 тыс. Евро. Сам Саркози отрицает свою причастность к делу. Однако некоторые обвиняемые признали свою вину.

По словам представителей Следственного магистрата, экс-президент и его близкое окружение провели "зрелищные и дорогие митинги" во время избирательной кампании 2012 года, которые обошлись в 42,8 млн евро.

Бывший президент Франции Николя Саркози суд приговорил к 3 годам лишения свободы, 2 из которых - условно.