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воскресенье, 22 августа 2021 21:23

Экс-президент пыталась покончить с собой в тюрьме

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Экс-президент пыталась покончить с собой в тюрьме
Политик пыталась порезать вены. Фото: Reuters

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес, арестованная по делу о государственном перевороте, попыталась убить себя в тюрьме, пишет Reuters со ссылкой на ее адвокатов.

Аньес пыталась вскрыть вены — она нанесла себе три пореза в нижней части рук. Ее обнаружил тюремный врач, после чего Аньес доставили в госпиталь при тюрьме. По словам министра внутренних дел страны Карлоса Кастильо, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Адвокаты заявили, что это крик о помощи. Они оценивают ее психологическое состояние как тяжелое и пытались добиться ее освобождения из-под стражи по состоянию здоровья. За день до попытки суицида Аньес было предъявлено обвинение в геноциде – именно так прокуратура квалифицировала подавление акций протестов в 2019 году.

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7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза. Она выжила.

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Машина спасла президента при покушении

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