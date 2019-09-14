Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
2 Просмотров: 1413
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1053
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2736
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1332
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1998
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2709
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1116
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1575
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1278
Фото
Все фото
6
5
7
15
11
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Убийство украинки в Польше: показали фото жертвы и преступника
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Олень на свадебной фотосессии решил полакомиться букетом невесты
Олень на свадебной фотосессии решил полакомиться букетом невесты
Как жили корейцы до прихода коммунистов - подборка фото
Как жили корейцы до прихода коммунистов - подборка фото
Видео
Все видео
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4491
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1602
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30735
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 279
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 17:00

Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко

1 Комментировать
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
Квасневский объяснил, почему преследование Порошенко навредит новой украинской власти. Фото: ДТ

Бывший президент Польши Александр Квасневский призвал президента Владимира Зеленского не преследовать Петра Порошенко.

По словам Квасневского, преследования Порошенко по политическим мотивам будут большой ошибкой новой украинской власти. Об этом экс-президент Польши сказал в интервью BBC News Украина.

"Во-первых, все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни - реваншизма. Мы пришли к власти - теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины ", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском

Квасневский подчеркнул, если Зеленский попытается устроить Порошенко политический реванш, то мир не будет молчать, а пострадает, прежде всего, имидж новой украинской власти.

"Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будт молчать. Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - считает бывший лидер Польши.

Допросы пятого президента Петра Порошенко - это только начало коллективного похода обиженных на него. В дальнейшем будут новые дела. Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

"Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 37163
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 15 Просмотров: 36794
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 31293
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 27704
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 18009
Мир
Ликвидировали сына бен Ладена
Ликвидировали сына бен Ладена Просмотров: 9
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 4896
Россия и Беларусь устроили масштабные военные учения
Россия и Беларусь устроили масштабные военные учения Просмотров: 414
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
 Просмотров: 621
В России грузовик протаранил автобус, много погибших и пострадавших
В России грузовик протаранил автобус, много погибших и пострадавших Просмотров: 756
Больше всего комментируют
15
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
6
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
5
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
2
Геращенко не отстранят от работы в Раде
Голосов: 850
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua