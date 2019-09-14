Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко

Квасневский объяснил, почему преследование Порошенко навредит новой украинской власти. Фото: ДТ

Бывший президент Польши Александр Квасневский призвал президента Владимира Зеленского не преследовать Петра Порошенко.

По словам Квасневского, преследования Порошенко по политическим мотивам будут большой ошибкой новой украинской власти. Об этом экс-президент Польши сказал в интервью BBC News Украина.

"Во-первых, все эти решения, кого посадить, должны приниматься независимым прокурором, судом, без влияния политического фактора. Если будет чистая политика, то это плохой пример на будущее, кроме того, это даст сигнал миру, что украинцы не могут избавиться от своей исторической болезни - реваншизма. Мы пришли к власти - теперь будем давить тех, кто был до нас. По моему мнению, это также не будет способствовать имиджу Украины ", - отметил он.

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Квасневский подчеркнул, если Зеленский попытается устроить Порошенко политический реванш, то мир не будет молчать, а пострадает, прежде всего, имидж новой украинской власти.

"Если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не будт молчать. Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко. Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - считает бывший лидер Польши.

Допросы пятого президента Петра Порошенко - это только начало коллективного похода обиженных на него. В дальнейшем будут новые дела. Об этом сказал политический обозреватель Леонид Швец.