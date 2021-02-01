Экс-президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, потому что пенсии не хватает на жизнь

Лех Валенса ищет новую работу. Фото: slawomirkonopa

У бывшего президента Польши 77-летнего Леха Валенса из-за коронавируса ухудшилось материальное положение, поэтому он ищет дополнительную работу.

Пенсия Валенса составляет 6 тыс. злотых - 45 тыс. грн, сообщило издание Onet.

Из-за пандемии он не может летать с лекциями за границу, а пенсии на жизнь не хватает.

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"Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы имеем", - признался он.

По профессии Валенса электрик и ищет дополнительную работу в этой сфере.

"Лучше чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще несколько вещей. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины", - прокомментировал он.

Лех Валенса - основатель и первый руководитель профсоюза "Солидарность" в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов. Перед ним стояли тяжелые проблемы политической нестабильности и перехода Польши к свободной рыночной экономике.