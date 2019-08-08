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четверг, 08 августа 2019 17:49

Экс-президент Кыргызстана задержали

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Экс-президент Кыргызстана задержали
Атамбаев решил сдаться силовикам. Фото: КП

В Кыргызстане задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В штабе Атамбаева заявили, что он решил сам сдаться правоохранителям, передает "Радио Свобода".

Его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.

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Спецназовцы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты для штурма дома. Перед этим сторонники экс-президента отпустили 6-х силовиков.

В Кыргызстане спецназ штурмовал здание бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Спецназовцам удалось задержать экс-президента, однако сторонники начали защищать его. В доме было слышно звуки стрельбы, также известно о нескольких раненых.

Впоследствии появилось сообщение, что сторонники освободили бывшего президента и захватили силовиков.

Алмазбек Атамбаев руководил Кыргызстаном в 2011-2017-х. Его обвиняют в коррупции. В июне 2019-го парламент лишил бывшего президента неприкосновенности. Атамбаева могут приговорить к пожизненному заключению.

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