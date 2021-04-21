Эксполицейського признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда

Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда.

Суд в Миннеаполисе (США) во вторник, 20 апреля, признал виновным эксполицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Присяжные вынесли приговор по всем трем пунктам обвинения: мужчина виновен в убийстве второй и третьей степени, а также в непреднамеренном убийстве, постановил суд, пишет ABC News.

Шовина отправили под стражу на 8 недель до окончательного вердикта. Для этого судья Питер Кэхилл отменил залог Шовена.

Ему грозит максимальный срок заключения за убийство второй степени - 40 лет, однако, как показывает практика штата Миннесота, с большей вероятностью он может получить до 15 лет тюрьмы.

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Присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства после 4-часового обсуждения в понедельник и 6,5 часового во вторник.

3 июня бывшего копа обвинили в убийстве второй степени. Трех его коллег, которых освободили после смерти задержанного, обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Они находились на месте преступления, но не остановили милиционера.