Эксперт раскритиковал новейший танк России

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Российский военно-промышленный комплекс не справился с производством нового танка Т-14 "Армата", изменив приоритет на модернизацию старых образцов бронетехники. Так считает военный эксперт и публицист Михаил Жирохов. Об этом он написал в колонке на dsnews.ua. Обращает внимание на недавнее заявление российского вице-премьера Юрия Борисова, курирующего в правительстве РФ вопросы ВПК.

По словам Жирохова, чиновник "фактически похоронил" проекты танка "Армата" и БТР "Бумеранг".

"Зачем "наполнять" "Арматами" или "Бумеранамиг" все Вооруженные силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с "Абрамсом","Леклерком" и "Леопардом" по цене, эффективности и качестве он значительно их превосходит", - пишет он

Добавляет, что о таком варианте развития событий военные аналитики говорили давно - еще осенью 2017 года, когда был принят план развития Сухопутных войск РФ.

"В нем не нашлось места для танков Т-14 "Армата", а также 152-мм самоходных артиллерийских установок дивизионного звена "Коалиция-СВ", - отметил он.

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Эксперт уверен, что денег на производство современной техники в нужных объемах у Министерства финансов РФ нет, и в ближайшие годы не предвидится. Тем более, на производство 2300 танков до 2020 года, как уверяли пропагандисты.

Другой огромной проблемой "Арматы" Жирохов назвал отсутствие в РФ возможности производить электронику для танка.

"Для эффективной работы экипажа необходимые современные системы технического зрения и система управления огнем - датчики, видеокамеры, сенсоры, даже РЛС с фазированной решеткой как на истребителе 5-го поколения... А с электроникой в ​​современной России беда - безнадежное отставание от Запада никуда не делось. В результате практически всю современную электронику Россия была вынуждена покупать на Западе. После введения в 2014 году санкций этот путь оказался закрытым, а на разрекламированную программу импортозамещения нет ни времени, ни денег, ни мозгов".

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