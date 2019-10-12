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суббота, 12 октября 2019 13:19

Эксперт по спецэффектам из России убил своих родителей

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Эксперт по спецэффектам из России убил своих родителей
Конфликт возник из-за собаки. Фото: "Главком"

Техник по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший с фильмами "Властелин колец" и "Аватар" был приговорен к пожизненному заключению за убийство своих родителей.

Убийство произошло в доме родителей в Кенсингтоне после ссоры из-за собаки, сообщает Mirror.

48-летний россиянин эмигрировал в Новую Зеландию в 2002 году. Имел двух собак с кличками Никита и Борис. Когда одного из них пришлось усыпить из-за болезни, человек завел щенка-мастифа Энцо.

Щенок был у родителей Кудрявцева. Мужчина обвинил их в том, что пес заболел из-за открытого окна и убил обоих. Его мать, 68-летнюю преподавательницу университета нашли в ванной. Ее 69-летний муж - профессор математики и физики - лежал в спальне. Женщину убийца несколько раз ударил охотничьим ножом в шею. Отца дважды ударил в спальне.

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Кудрявцев признал свою вину. Заявил, что не убил бы своих родителей, если бы мог что-то изменить, однако во время преступления понимал, что делает.

Во время допроса подсудимый рассказал, что любит Энцо больше жены и имел напряженные отношения с родителями, которые не оценили, что собаки "равны человеку". За решеткой мужчина проведет не менее 26 лет.

В американском городе Канзас-Сити мужчина открыл стрельбу посреди бара. Погибли четыре человека. "Стрельба произошла в баре в Канзас-Сити на западе штата Канзас", - об этом сообщает ВВС.

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