Экс-мэра посадили за коррупцию

Бывшего мэра румынской столицы Сорина Опреску осудили на 5 лет и 4 месяцев заключения за коррупцию.
Такой вердикт вынес суд Бухареста, сообщает Укринформ.
В 2013-2015 годах группа лиц, в которую входил Сорин Опреску, создала в городской администрации Бухареста коррупционную схему для получения выгодных контрактов на выполнение определенных работ.
Столичные фирмы были обязаны около 30% прибыли выплачивать в виде взяток чиновникам городской администрации, в том числе работникам аппарата мэра. При этом 10% от общей суммы выплачивались лично градоначальнику.
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Рассмотрение этого уголовного дела длилось почти четыре года.
Этот приговор не является окончательным, он может быть обжалован в установленном законом порядке.
В 2015-м сотрудники румынского Национального управления по борьбе с коррупцией задержали мэра Бухареста Сорина Опреску при получении взятки в 25 тыс. евро.
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