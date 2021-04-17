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суббота, 17 апреля 2021 22:54

Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов

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Экс-глава МВД Италии предстанет перед судом за незаконное удержание мигрантов
Политику грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Reuters

Бывший министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом за незаконное удерживание сотни мигрантов.

Речь идет об инциденте, произошедшем в 2019 году. Сообщается, что Сальвини предъявлено обвинение в том, что он заблокировал на судне в море сотню мигрантов, ожидая что их примет другая страна ЕС, пише Reuters.

Люди находились на борту до тех пор, пока прокуратура не приказала захватить судно и эвакуировать людей. Сальвини утверждает, что действовал в интересах страны и большинство членов тогдашнего состава правительства его поддержали.

Судебный процесс начнется на Сицилии 15 сентября. Если Сальвини будет признан виновным, то ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Граждане стран СНГ, незаконно находящиеся в России, должны выехать из страны до 15 июня, иначе Москва их накажет и закроет границы.

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