Экономисты прогнозируют убытки от коронавируса в размере около $ 35 трлн

До 2025 года пандемия возможно нанесет мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн. Фото: REUTERS

К концу года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, а до 2025-го пандемия, возможно, нанесет мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн.

Об этом заявили советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс и профессор Австралийского национального университета Уоррик Маккиббин, сообщает Bloomberg.

"Мы наблюдаем пик отскока. Отныне импульс немного угасает", - сказал Фелс.

Государственные власти страны уже вложили триллионы долларов финансовой поддержки, пытаясь вывести экономику на нормальный уровень настолько, насколько это возможно в условиях пандемии.

В США в августе резко снизился уровень безработицы, но улучшилась ситуация на рынке жилья. Однако в Китае экономика восстанавливается, а в Германии растет производство.

Кроме того, развивающиеся рынки из-за падения курса доллара пока в режиме "стоп". Эксперты считают, что сохранить позиции будет непросто.

"Власть должна приложить усилия к восстановлению экономики, однако многие из них готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией", - отметили эксперты.

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Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc заявили, что в будущем планируют сокращения. Кроме них, об этом еще сообщил ряд крупных компаний.

В Китае потребители неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны спрогнозировали худший спад прибыли за более чем 10 лет из-за роста безнадежных долгов.

"Необходимо привить часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться", - отметил Маккиббин.

Однако, если вакцину от Covid-19 разработают, понадобится немало времени, чтобы сделать ее доступной во всем мире.

Также эксперты опасаются и 2-й волны коронавируса. А среди других рисков для экономики они называют и выборы в США.

"В это время может усилиться напряжение в отношениях между США и Китаем. Это подорвет доверие бизнеса", - отмечается в издании.

Китайские ученые сделали экспериментальные прививки от Covid-19. Еще не готовый препарат ввели 3 тыс. своих работников и членов их семей на добровольной основе.