Экоактивистка Грета Тунберг пересечет Атлантику на катамаране

Грета Тунберг вместе с австралийской семьей на катамаране плывет в Европу. Фото: Instagram

Активистка Грета Тунберг на экологическом катамаране отправилась из Северной Америки в Европу.

Грета примет участие в совещании ООН по климату, которое состоится в начале декабря в Мадриде. Об этом сообщает Associated Press.

Активистка плывет на 15-метровом экологическом катамаране La Vagabonde, принадлежащий австралийской семьи. Он практически не оставляет углеродного следа, имеет солнечные батареи и гидрогенераторы для производства энергии.

Владельцы лодки - Райли Вайтлум и Элейн Кереуси, австралийская пара, путешествует по миру со своей 11-месячным ребенком Ленни. Семья, которая имеет много поклонников в интернете, откликнулась на призыв Тунберг в соцсетях о поездке в Европу без выбросов углерода. С ними также плывет опытная морячка Никки Хендерсон.

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Поездка может занять от двух до четырех недель в сложных условиях. Ноябрь считается межсезоньем для плавания через Атлантику. Во вторник Тунберг сообщила, что температура упала до одного градуса по Цельсию и начал идти мокрый снег.

Леонардо Ди Каприо встретился с екоактивисткою из Швеции 16-летней Гретой Тунберг. Совместное фото актер опубликовал в Instagram.