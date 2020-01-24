Эйфелеву башню закрыли для посетителей

Забастовали работники Эйфелевой башни. Фото: ecooboi.com.ua

Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки обслуживающего персонала.

- Участие сотрудников в забастовки не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасность", - заявили в компании, которая обслуживает башню.

С начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже в третий раз, - сообщает "Интерфакс - Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парижане много курят, любят есть багет и устраивать пикники - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира

24 января проект пенсионной реформы представят на заседании французского кабмина. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Систему исчисления пенсии в рамках реформы сведут к единому стандарту, тогда как сейчас во Франции есть 42 пенсионные программы.

Бразилец Сантос-Дюмон на своем 33-метровом дирижабле облетел Эйфелеву башню в Париже 19 октября 1901 года. Продемонстрировал управляемый полет на аппарате легче воздуха и получил первый приз в размере 100 000 франков. Сейчас это $19000.