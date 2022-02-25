Эйфелеву башню "одели" во флаг Украины. Желто-голубые и здания Мюнхена - фото

Фото: twitter.com/FCBayern

Во Франции и Германии здания и культурно-исторические памятки подсветили цветами государственного флага Украины.

В столице Франции Париже желто-голубым засияла Эйфелева башня в поддержку украинскому народу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Здание МИД Латвии подсветили цветами украинского флага

Дома Мюнхена также "окрасились" в цвета украинского флага.

Местные власти подсвечивают "Альянц Арену", здание мэрии Мюнхена, Мюнхенский технический университет и Олимпийскую башню с 18:00 до 23:00 по среднеевропейскому времени.

Также в Израиле на небоскребе разместили государственный герб Украины – огромного трезубца.

Премьер Великобритании Борис Джонсон поднял флаг Украины над своей резиденцией. "Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - написал он.