"Его убьют там". Мать Романа Протасевича опасается за жизнь сына

Роман Протасевич задержан в Беларуси. Фото: rbc.ua

Мать Романа Протасевича заявила, что ее сыну грозит смерть.

"Информации новой нет. К нему не допускают. Вы знаете, у нас ничем не аргументируют, вплоть до смешного. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. Просто… был отказ. Его убьют там, его убьют", - сказала Наталья Протасевич в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, адвокат сегодня не смог попасть к Роману - ему отказали в посещении.

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Накануне в сети появилось видео, на котором Протасевич со следами побоев сообщает, что находится в СИЗО и дает признательные показания по делу о "массовых беспорядках в Минске".

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета. Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.