Египет открывает отели: кого смогут обслуживать

В отелях Египта должна работать клиника с врачом. Фото: pixabay

Открыть отели для местных туристов позволила власть Епипта.

Учреждения в мае смогут принять 25% людей и работать для них, сообщает Reuters.

С 1 июня отелям позволят работать для 50% туристов, которых они могут принять.

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В отелях Египта должна работать клиника с врачом. Туристам будут регулярно проверять температуру. Отели должны установить дезинфицирующее оборудования. Работников обяжут проходить экспресс-тест на коронавирус при входе в отель.

На курортах будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В отелях введут шире расстояния между столами с едой.

Из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, которые функционировали в Украине до начала пандемии коронавируса, 12 тысяч по состоянию на конец апреля прекратили свою деятельность.