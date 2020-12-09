Эффективность китайской вакцины от коронавируса составляет 86% - Bloomberg

Китайская вакцина эффективна на 86%. Фото: news.24

Китайская вакцина от Covid-19 защитила 86% добровольцев в ОАЭ.

Пекин собирается распространять препарат в развивающихся странах, сообщил Bloomberg.

В клинических испытаниях приняла участие 31 тыс. добровольцев.

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Через успешный ход исследований препарата, китайской вакцине открывается путь к применению по всему миру.

Препарат разработала компания Sinopharm, которая входит в структуру China National Biotec Group - CNBG. В самом Китае ее уже получили сотни тысяч людей, согласно разрешению на чрезвычайное использования.

Индонезия и Пакистан уже подписали договора о закупке доз. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, китайскую вакцину можно транспортировать в обычных холодильниках.

В США умерли 6 добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса Pfizer.