Единственная иранская медалистка Олимпийских игр отказалась выступать за страну

Иранская спортсменка отказалась выступать на Олимпийских играх за страну. Фото: "EPA"

Единственная иранская медалистка Олимпийских игр, Кимия Ализаде, покинула страну.

21-летняя спортсменка рассказала в социальных сетях, что уехала из Ирана, потому что не желает быть соучастницей "лицемерия, лжи, несправедливости и подхалимства", передает BBC.

Она назвала себя "одной из миллионов угнетенных женщин в Иране".

"Я надевала все, что они мне говорили, и повторяла все, что приказывали. Каждое предложение, которое они приказывали, я повторяла. Никто из нас не имеет для них значения, мы просто инструменты", – подчеркнула она.

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Ализаде отметила, что, хотя правительство использовало ее спортивный успех в политических целях, чиновники унижали ее замечаниями вроде "Женщина не должна размахивать ногами".

Спортсменка не сообщила, где она находится, хотя есть предположение, что она тренируется в Нидерландах.

Кимия Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016-м, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.

Но в своих публикациях в соцсетях она сказала, что правящий режим Ирана использовал ее успех как пропагандистский инструмент. Однако спортсменка подчеркнула, что останется "ребенком Ирана", где бы она ни была.

Ализаде надеется соревноваться на Олимпиаде в Токио в 2020-м, но не под флагом Ирана.

13 января самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике. Двум пассажирам стало плохо, позже они умерли.