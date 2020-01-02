Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа

Джулиани будет давать показания по делу Трампа. Фото: Прямой

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе рассмотрения дела об импичменте и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", - сказал Джулиани, сообщает "Голос Америки".

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", - добавил Джулиани.

Джулиани не будет представлять Трампа в ходе рассмотрения в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

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Ранее, Джулиани по результатам своих расследований заявил, что Трамп ничего плохого не сделал.