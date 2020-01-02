Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1764
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 495
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2709
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 990
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1503
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1053
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 729
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3978
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7137
Фото
Все фото
5
5
5
7
4
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Ветер срывал крыши и валил деревья: Стамбул пережил мощный ураган
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Принципиально не разговаривают на английском - украинка рассказала о жизни в Париже
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
Легче найти бизнес-инвестора, чем вторая - украинец поделился опытом жизни в Нью-Йорке
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
В клубы ходят пары старше сорока - украинка рассказала о жизни в Ливане
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Принц ОАЭ показал фото солнечного затмения
Видео
Все видео
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Над Тихим океаном упали странные "метеориты": впечатляющие видео
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Запустили коммерческую суборбитальную ракету-носитель
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2709
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 729
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
2 Просмотров: 1269
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3609
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 648
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 06:30

Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа

  Комментировать
Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа
Джулиани будет давать показания по делу Трампа. Фото: Прямой

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе рассмотрения дела об импичменте и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

"Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги", - сказал Джулиани, сообщает "Голос Америки".

"Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве", - добавил Джулиани.

Джулиани не будет представлять Трампа в ходе рассмотрения в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джулиани рассказал, кто влиял на назначение послов США в Украине

Ранее, Джулиани по результатам своих расследований заявил, что Трамп ничего плохого не сделал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джулиани заявил, что готов дать показания по импичменту Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 14643
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 11295
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
Украинец Ткачук избил россиянина Малкина. В НХЛ состоялася последняя массовая драка этого года
 Просмотров: 7290
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь Просмотров: 6058
В Киеве 28-летняя женщина выпала с 13-го этажа
В Киеве 28-летняя женщина выпала с 13-го этажа
5
 Просмотров: 5283
Мир
Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине
Трамп в новогоднюю ночь призвал больше помогать Украине Просмотров: 531
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем
Болгария получает российский газ в обход Украины. Сколько теряем Просмотров: 1215
Украину ждут изменения: в ОБСЕ новый глава
Украину ждут изменения: в ОБСЕ новый глава Просмотров: 765
Возле берегов Африки пираты похитили с корабля украинца
Возле берегов Африки пираты похитили с корабля украинца Просмотров: 513
В России расстреляли полицейских
В России расстреляли полицейских 1 Просмотров: 3384
Больше всего комментируют
44
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
14
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
Голосов: 604
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua