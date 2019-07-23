Джонсон стал премьер-министром Великобритании: последствия для Украины

Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса: По любых условиях Великобритания придет к досрочным выборам уже этой осенью Фото: uifuture.org

Новым премьер-министром Великобритании стал экс-министр иностранных дел 55-летний Борис Джонсон. Он заменит на посту главы правительства Терезу Мэй, которая сложила свои полномочия 7 июня.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса рассказал Gazeta.ua чего ждать от британского премьер-министра.

"Джонсон - сторонник жесткого Брексита. То есть резкого разрыва отношений с Европейским союзом даже без договора. Его назначение изменит подход к этому вопросу Великобритании. Он будет выстраивать теплые отношения с США, имея хорошие отношения с Трампом. Ему потребуется внешний партнер, чтобы опереться на него после Брексита. Тогда экономика Великобритании начнет ощущать на себе последствия выхода из ЕС. Политика в отношении России и Китая может стать жестче. Потому что Джонсон вынужден будет поддерживать американскую политику. Парламент его страны расколот на 8 различных фракций, конкурирующих между собой и настроены против него. Джонсон должен или договориться, или объявить досрочные выборы. Последний день для Брексита - 31 октября. К этому времени новый премьер-министр не успеет договориться и сформировать Кабмин. Просить отсрочку в ЕС для него унизительно. Чтобы вызвать ее автоматически, надо объявить досрочные выборы. Тогда Брексит сместят до декабря, или начала января. При любых условиях Великобритания придет к досрочным выборам уже этой осенью ", - говорит Куса.

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"У нас нет системных отношений с Великобританией. Назначение Джонсона повлияет на ЕС. А от него зависит санкционные политика против России и финансовая помощь. Если эта страна выйдет из союза по сценарию жесткого Брексита - это ослабит экономику ЕС. Ухудшит наши позиции, поскольку Европа будет заниматься урегулированием последствий. Украинский вопрос может уйти с повестки дня. Плюс для нас, если он будет следовать США в вопросах отношений с Россией. Но на такое решение будет влиять новый парламент и Кабмин, которые еще не сформированы, - подытожил эксперт.

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