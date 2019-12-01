Джонсон пообещал пересмотреть стратегии безопасности Британии

Просмотр должно быть самым большим со времен Холодной войны. Фото: РБК

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал в следующем году пересмотреть стратегии безопасности, обороны и внешней политики государства.

Это должен быть масштабный пересмотр со времен Холодной войны, сообщает The Times.

"Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности", - заявил Джонсон.

Отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО, сказал Джонсон.

"Несмотря на то, что мы планируем оставить ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него", - убежден глава правительства.

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Старший помощник Джонсона Доминик Каммингс рассмотрит вопрос об увеличении инвестиций в космос и передовые квантовые технологии. Предполагается, что на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне 3 и 4 декабря обсудят план усиления Балтики. Он позволит нарастить военное присутствие в Восточной Европе на случай кризиса с Россией.

После жалобы информатора в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона - политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.