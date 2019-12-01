Джонсон пообещал пересмотреть стратегии безопасности Британии

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 4014
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3636
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 324
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2809
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1170
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1071
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 990
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1071
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11421
Фото
Все фото
3
5
14
6
4
В России автобус слетел с моста: много погибших (обновлено)
В России автобус слетел с моста: много погибших (обновлено)
Дальнобойщиков просто &quot;с руками отрывают&quot; - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
Дальнобойщиков просто "с руками отрывают" - украинец рассказал о преимуществах и недостатках работы в Канаде
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
С орлами и на лошадях: как охотятся монгольские кочевники
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
Украинка рассказала чего ожидать, когда едешь учиться и жить в Китай
На мосту произошла стрельба
На мосту произошла стрельба
Видео
Все видео
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
"Я не умру в туалете!" - сын известного российского художника застрял в туалете самолете
На журналиста напала свинья
На журналиста напала свинья
Питон задушил оленя на водопое
Питон задушил оленя на водопое
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
В Китае часть ракеты упала на жилой дом
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Просмотров: 1134
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
1 Просмотров: 3636
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6669
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3006
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2340
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
30 ноября 2019
Просмотров: 486
Вчасно піти
Дядько Віктор усе життя пропрацював у Луцьку водієм маршрутки. Хоча мріяв відкрити кондитерський цех і пекти булочки. Боявся піти з роботи, завжди ...
воскресенье, 01 декабря 2019 13:46

Джонсон пообещал пересмотреть стратегии безопасности Британии

  Комментировать
Джонсон пообещал пересмотреть стратегии безопасности Британии
Просмотр должно быть самым большим со времен Холодной войны. Фото: РБК

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал в следующем году пересмотреть стратегии безопасности, обороны и внешней политики государства.

Это должен быть масштабный пересмотр со времен Холодной войны, сообщает The Times.

"Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности", - заявил Джонсон.

Отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО, сказал Джонсон.

"Несмотря на то, что мы планируем оставить ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него", - убежден глава правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьер-министр Великобритании извинился за провал Brexit

Старший помощник Джонсона Доминик Каммингс рассмотрит вопрос об увеличении инвестиций в космос и передовые квантовые технологии. Предполагается, что на саммите лидеров стран НАТО в Лондоне 3 и 4 декабря обсудят план усиления Балтики. Он позволит нарастить военное присутствие в Восточной Европе на случай кризиса с Россией.

После жалобы информатора в Великобритании собираются исследовать связи с Россией старшего советника премьер-министра Бориса Джонсона - политтехнолога и одного из архитекторов Brexit Доминика Каммингса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джонсон пообещал пересмотреть стратегии безопасности Британии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

Запатентовали дисковые тормоза

Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

Самое читаемое
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
Показали фотографии вторжения Советского Союза в Финляндию
30
 Просмотров: 30150
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
Сексуальные и раскованные: модель показала линейку нижнего белья для полных
6
 Просмотров: 22932
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
Не успеешь уследить: показали забавных котов-пакостников
24
 Просмотров: 16965
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 15417
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ
Американец доказал в суде, кому принадлежит борщ 1 Просмотров: 13023
Мир
В Венеции проходит референдум по автономии
В Венеции проходит референдум по автономии Просмотров: 144
Facebook впервые обозначил пост как фейковый
Facebook впервые обозначил пост как фейковый Просмотров: 207
Протестующие в Гонконге вышли на улицы с флагами США
Протестующие в Гонконге вышли на улицы с флагами США Просмотров: 216
Из-за стычки между наркокартелем и полицией погибли 14 человек
Из-за стычки между наркокартелем и полицией погибли 14 человек Просмотров: 288
Разбился пассажирский самолет, есть погибшие
Разбился пассажирский самолет, есть погибшие Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
Зеленский: "Никто не позволит сливать дела Майдана"
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Беркутовцы как будто были запрограммированы на ярость: как митинг на Майдане перерос в Революцию достоинства
2
Что думают знаменитости о Крыме и чей он
Голосов: 383
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua