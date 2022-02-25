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пятница, 25 февраля 2022 14:28

Спецтема: Напад Росії на Україну

Джонсон поднял украинский флаг над резиденцией

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Премьер Великобритании Борис Джонсон поднял флаг Украины над своей резиденцией.

Об этом сообщает его официальный Twitter.

"Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - написал он.

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Автор: twitter.com/10DowningStreet
  Премьер Джонсон заявил о поддержке Украины
Премьер Джонсон заявил о поддержке Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон в обращении в парламент объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину. Он объявил, что замораживает активы ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков, пишет Guardian.

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