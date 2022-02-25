Джонсон поднял украинский флаг над резиденцией

Премьер Великобритании Борис Джонсон поднял флаг Украины над своей резиденцией.

Об этом сообщает его официальный Twitter.

"Соединенное Королевство будет работать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить восстановление суверенитета и независимости Украины", - написал он.

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Автор: twitter.com/10DowningStreet Премьер Джонсон заявил о поддержке Украины

Премьер Великобритании Борис Джонсон в обращении в парламент объявил о санкциях в связи с российским вторжением в Украину. Он объявил, что замораживает активы ВТБ-банка России в Великобритании и возможности работы в стране "Аэрофлота". Также Джонсон пообещал санкции против других российских банков, пишет Guardian.