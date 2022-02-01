Джонсон перенес разговор с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне угрозы вторжения России в Украину. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным на среду, 2 февраля.

Сначала звонок был запланирован на 31 января, но Джонсону пришлось перенести его по неустановленным причинам, сообщает "Радио Свобода".

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В офисе Джонсона 1 февраля сообщили, что телефонный разговор состоится во второй половине завтрашнего дня.

Соответствующее сообщение прозвучало после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что хотя телефонный разговор не состоится 1 февраля, "мы не исключаем, что время будет согласовано позже".

1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину. В его планах встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявление о выделении Украине помощи на $118 млн.