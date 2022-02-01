1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Украину.

Среди его планов - встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал Sky News.

Автор: скриншот с видео Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину

"В программе визита Бориса Джонсона - встреча с президентом Украины для обсуждения агрессии со стороны России, объявления о выделении Украине помощи на $118 млн", - отмечается в сообщении.

"Как друг и демократический партнер, Великобритания будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится к ее уничтожению", - написал Джонсон в Twitter перед вылетом.

Во время разговора с Зеленским Джонсон также планирует поднять вопрос о пятом президенте Украины Петре Порошенко, пишет ZN.UA. Бывший посол Соединенного Королевства в Киеве Тимоти Барроу, который имеет влияние на формирование политики в отношении Украины в британском МИД, является сторонником Порошенко. Это повлияло на восприятие Лондоном того, что происходит в Украине, а также тематику переговоров Джонсона с Зеленским.

После визита в Украину глава британского правительства намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Украина, Британия и Польша создают новый малый альянс безопасности. С инициативой создания такого трехстороннего сотрудничества в октябре 2021 года выступила Украина. Новый формат не привязан к локальной географии – это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.