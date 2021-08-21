Джоли создала страницу в Instagram: первым сообщением стало письмо афганской девочки

Джоли создала страницу в Instagram. Фото: Reuters

Голливудская звезда 46-летняя Анджелина Джоли завела страницу в Instagram. Сейчас на нее уже подписалось более 4,6 млн пользователей сети.

Первую публикацию актриса посвятила девушке из Афганистана. Звезда поделилась фотографиями ее письма.

"Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто по всему миру борется за базовые права человека", - подписала снимок Джоли.

Актриса рассказала, что за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 встречалась с афганскими беженцами.

"Отвратительно наблюдать за тем, как афганцы вынуждены покинуть свои дома из-за страха и неуверенности, охвативших их страну", - отметила она.

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Девушка написала в письме: "Возможно, мы вернемся на 20 лет назад, и у нас опять не будет прав. Жизнь темная, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Боевики исламистского движения "Талибан" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию. Талибы запугивают афганцев и иностранцев, которые до сих пор находятся на территории страны. Боевики могут найти членов их семей и угрожать им убийством.