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вторник, 02 марта 2021 07:23

Джоли продала на аукционе подарок Питта за рекордную сумму

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Джоли продала на аукционе подарок Питта за рекордную сумму
"Башня мечети Кутуб" Уинстона Черчилля была продана на аукционе за рекордную сумму. Фото: Кирсти Вигглсворт

Картина "Башня мечети Кутуб" (Tower of the Koutoubia Mosque), написанная бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, ушла с молотка за 8,2 млн фунтов стерлингов - примерно $11,6 млн.

Предварительная оценка работы составляла от 1,5 до 2,5 млн фунтов - от $ 2, до $3,5 млн. А заплачена неизвестным коллекционером сумма стала рекордной для работ британского премьера. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Christie's, который провел 1 марта в Лондоне торги произведениями современного британского искусства.

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Картина была выставлена ​​на торги актрисой Анджелиной Джоли. Полотно в 2011-м ей подарил бывший муж Брэд Питт.

Черчилль был художником-любителем и за всю жизнь создал более 500 картин. "Башня мечети Кутуб" была написана им в январе 1943 года в Марокко, где происходили секретные переговоры лидеров антигитлеровской коалиции.

Эта работа считается единственной работой, созданной Черчиллем во время Второй мировой войны. Он подарил ее тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту.

В 2007-м года на лондонских торгах аукционного дома Sotheby's картина Уинстона Черчилля была продана за 1 млн фунтов." Чартуэлл: Пейзаж с овцами "был написан в годы Второй мировой войны, в начале 1940-х годов. Картину приобрел неназванный частный коллекционер.

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Дата
02
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