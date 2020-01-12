"Джокер" под прицелом. Хоакина Феникса задержали на протестной акции

Хоакина Феникса задержали в Вашингтоне. Фото: Депо

В Вашингтоне полиция задержала актеров Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме "Джокер" и Мартина Шина ("Апокалипсис Сегодня") на акции протеста против изменений климата.

Хоакин Феникс во время своего выступления сказал, что молочная и мясная промышленность является одной из причин климатических изменений, передает CNN.

"Иногда мы спрашиваем себя, что мы можем сделать в борьбе с изменениями климата. И есть нечто, что можно сделать сегодня и завтра, выбирая то, что вы едите. Есть вещи без которых мне не обойтись. Я летел сюда на самолете, но я могу изменить свой рацион", — сказал Феникс.

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Всего на митинге задержали около 150 человек.

Акции протеста против изменений климата проходят в Вашингтоне уже 14-ю неделю подряд в рамках компании Fire Drill Fridays актрисы Джейн Фонды.