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понедельник, 07 июня 2021 13:17

Джихадисты убили по меньшей мере 132 человека

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Джихадисты убили по меньшей мере 132 человека
Солдаты патрулируют северную часть Буркина-Фасо, которая стала объектом нападений джихадистов в течение последних пяти лет / Getty Ima

По меньшей мере 132 человека, в частности, семеро детей, убили боевики в деревне на северо-востоке Буркина-Фасо.

Еще 40 жителей ранены, когда боевики проехали через провинцию Яга в пятницу, 4 июня, и сожгли там здания и рынок. Об этом пишет Independent.

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Президент африканской страны Рох Марк Кристиан Каборе назвал теракт "варварством" и объявил трехдневный траур. До сих пор ни одна организация не взяла на себя ответственность. Однако в районе действуют джихадисты, связанные с "Аль-Каидой" и ИГИЛ.

Это нападение считается самым смертоносным в Буркина-Фасо за последние пять лет. Генсек ООН Антонио Гутерриш выразил возмущение массовым убийством.

"Решительно осуждаю гнусное нападение и подчеркиваю настоятельную потребность, чтобы международное сообщество удвоило поддержку государствам-членам в борьбе с насильственным экстремизмом и его неприемлемым человеческими жертвами", - сказал его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

В марте этого года джихадисты убили 137 человек во время скоординированных рейдов по деревням на юго-западе Нигера. В следующем месяце в Буркина-Фасо убили более 50 человек, включая двух испанских журналистов и ирландского эколога.

По словам местного директора правозащитной организации Human Rights Watch Коринн Дюфк, с января количество мирных жителей, убитых исламистами в регионе превысило 500 человек.

"Приходят джихадисты, захватывают посты обороны и коллективно наказывают село, которое до сих пор не контролировали. Это образец поведения, который видели повсюду в регионе в этом году", - говорит Дюфк.

"Очевидно, группы боевиков увеличили обороты, чтобы обострить ситуацию в Буркина-Фасо, и переместили усилия в районы за пределами непосредственной досягаемости контртеррористической коалиции, которую возглавляет Франция. Она борется с ними в приграничных районах", - сказал старший исследователь Хени Нсайбия.

Более 1 млн человек стали вынужденными переселенцами из-за насилия в Буркина-Фасо за последние два года, а количество нападений джихадистов участилось, несмотря на присутствие более 5 тыс. французских военных, возглавляющих контртеррористические силы в регионе.

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07
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