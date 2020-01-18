Джефф Безос потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей мира

Бернар Арно возглавил рейтинг самых богатых людей мира. Фото: RBK

Директор компании Louis Vuitton Беранар Арно стал самым богатым человеком мира по версии Forbes.

Состояние Арно оценивают в $116,5 млрд, сообщает Forbes.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который до этого возглавлял рейтинг самых богатых людей, опустился на вторую строчку в рейтинге. Его активы составляют $115,6 млрд. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого достигают $110,6 млрд.

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Отмечается, что Безос потерял лидерство в рейтинге из-за падения акций компании Amazon на 0,7% - $760 млн.

Американская модель и участница реалити-шоу Семейство Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером. Девушка основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и позже продала 51% ее акций за 600 млн долларов, сообщает рейтинг Bloomberg.