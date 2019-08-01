Дым от сибирских пожаров достиг Америки

Дым от пожаров в Сибири распространился на американскую Аляску и западное побережье Канады.

Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сообщает NASA.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России, и теперь заметен на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - заявил специалист по изучению атмосферы в Центре космических полетов имени Годдарда Колин Сефтор.

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Дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана и над Ванкувером и Сиэтлом.

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