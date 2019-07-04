Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ

 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1585
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 3996
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 234
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2871
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1953
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1755
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3565
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2484
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 756
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
Фото
Все фото
5
4
11
7
20
Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото
Что осталось после пожара на складах Jim Beam - подборка фото
&quot;Всё равно: выживешь ты или умрешь&quot; - принцесса сбежала от арабского шейха
"Всё равно: выживешь ты или умрешь" - принцесса сбежала от арабского шейха
В России обвалился самый длинный деревянный мост
В России обвалился самый длинный деревянный мост
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Украинка рассказала тонкости ведения бизнеса в Амстердаме
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Показали невероятные фото полного солнечного затмения
Видео
Все видео
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Украинцы спасли польское село от пожара
Украинцы спасли польское село от пожара
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Фейерверк, убивший женщину, купили в России
Во время салюта погибла женщина
Во время салюта погибла женщина
На курортном острове проснулся вулкан
На курортном острове проснулся вулкан
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1071
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 531
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1746
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1719
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 45
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
четверг, 04 июля 2019 17:44

Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ

  Комментировать
Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ
Женщин задержали на востоке Турции. Фото: flickr.com

Двух россиянок задержали в Турции. Обвиняют в связях с ИГИЛ.

Женщин арестовали на востоке страны, недалеко от границы с Сирией. Они были в красном списке Интерпола по подозрению в участии в ИГИЛ, сообщает NTV.

Арестованные попытались пересечь границу Турции вместе с 9 детьми. Передвигались автомобилем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии

Во время патрулирования их заметили турецкие военные.

Женщин и их детей доставили в командование жандармерии города Акчакале.

Террористы ИГИЛ после выхода американских войск из Сирии могут собраться с силами и снова начать захватывать территории.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Задержали членов украинского правительства

Ученых и профессоров арестовали ночью

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 192988
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 28657
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 27513
Выбрали лучший дом в мире
Выбрали лучший дом в мире
12
 Просмотров: 12672
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
Показали фото военного самолета, который разбился под Харьковом
5
 Просмотров: 11804
Мир
Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания
Женщине ампутировали все конечности после внезапной потери сознания
5
 Просмотров: 207
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
 Просмотров: 405
Путин опоздал на встречу к Папе
Путин опоздал на встречу к Папе Просмотров: 18
Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте"
Песни грузинской певицы удалили с "Яндекс.Музыка" и "Вконтакте" Просмотров: 180
В России посадили владельца украинских ресторанов
В России посадили владельца украинских ресторанов Просмотров: 684
Больше всего комментируют
9
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
7
Беглецы из округов стали новым политическим трендом - эксперт
7
Украинцев спросили, какие рефоромы для них важнее всего
7
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
7
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
Голосов: 166
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua