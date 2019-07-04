Двух россиянок задержали за связи с ИГИЛ

Женщин задержали на востоке Турции. Фото: flickr.com

Двух россиянок задержали в Турции. Обвиняют в связях с ИГИЛ.

Женщин арестовали на востоке страны, недалеко от границы с Сирией. Они были в красном списке Интерпола по подозрению в участии в ИГИЛ, сообщает NTV.

Арестованные попытались пересечь границу Турции вместе с 9 детьми. Передвигались автомобилем.

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Во время патрулирования их заметили турецкие военные.

Женщин и их детей доставили в командование жандармерии города Акчакале.

Террористы ИГИЛ после выхода американских войск из Сирии могут собраться с силами и снова начать захватывать территории.