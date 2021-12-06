Двух младенцев случайно вакцинировали от коронавируса

Сейчас дети находятся в хорошем состоянии. Фото: Pexels

В Бразилии двум младенцам ошибочно сделали прививку от коронавируса, потому что медсестра перепутала вакцины.

Детей госпитализировали. У двухмесячной девочки поднялась температура и началась рвота. У четырехмесячного мальчика опухли ноги, передает CNN Brasil.

Мать девочки Ана Клаудиа сообщила, что через несколько часов после прививки у дочери поднялась температура и началась рвота. Врачи сказали, что это естественная реакция на прививку.

Позже женщину попросили срочно приехать в медпункт, где делали прививку. Признались, что ребенку укололи не ту вакцину. Об этом женщине лично сообщил министр здравоохранения.

Ребенок находится в больнице. Его состояние улучшилось.

"Я знаю, что все совершают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников и других матерей", - говорит Клаудиа.

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Вакцинированный мальчик тоже хорошо себя чувствует. Он находится под наблюдением врачей. Медсестру, которая сделала детям не те прививки, отстранили от работы. Власти ведут расследование.

Медики по ошибке сделали прививку от коронавируса 18 младенцам в столице Вьетнама Ханое. Сделали укол детям от 2 до 6 месяцев. Инцидент произошел 4 ноября 2021 года. Младенцы находятся в стабильном состоянии.