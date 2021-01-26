Дворец в Геленджике принадлежит не Путину, а предпринимателям - Песков

"Дворец Путина" в Геленджике принадлежит предпринимателям и Кремль не будет разглашать их имена.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило "Настоящее время".
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"Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать. Это будет, как минимум, некорректно", - прокомментировал он.
По его словам, владельцем может быть не один предприниматель, а несколько.
Президент России Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.
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