Дворец в Геленджике принадлежит не Путину, а предпринимателям - Песков

Кремль не называет имена владельцев дваорца в Геленджике. Фото: Reuters

"Дворец Путина" в Геленджике принадлежит предпринимателям и Кремль не будет разглашать их имена.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило "Настоящее время".

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"Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать. Это будет, как минимум, некорректно", - прокомментировал он.

По его словам, владельцем может быть не один предприниматель, а несколько.

Президент России Владимир Путин впервые лично прокомментировал расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.