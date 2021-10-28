Двое украинцев обманули 380 тыс. поляков из-за счетов за коммуналку

В Польше за мошенничество задержаны двое украинцев. Фото: News

Польские правоохранители задержали на территории Польши двух граждан Украины – 24 и 25 лет.

Мужчин подозревают в организации мошеннической схемы по выманиванию денег, сообщает TVN24.

Задержанные и другие члены группы рассылали фейковые счета за коммунальные услуги. Таким образом, они обманули или пытались обмануть 380 тысяч поляков.

О мошенничестве в больших размерах не говорится. Дело в том, что злоумышленники применили простой способ вымогания небольших сумм денег, часто даже не вызывавший подозрений.

Мошенники отправляли SMS случайным людям с фальшивой ссылкой на страницу, где жертвам нужно было ввести данные для входа в мобильный банкинг.

В SMS же говорилось о том, что получатель должен немедленно погасить задолженность по коммуналке.

Именно потому, что сумму мошенники указывали небольшую, большинство пострадавших без сомнений переходили по ссылке и вводили свои данные.

Общая сумма ущерба, подсчитанная следствием, – десятки тысяч злотых, и она еще растет.

Задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе. Остальных членов группы еще разыскивают.

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