Двое подростков зарезали 13-летнего за комментарии в соцсетях

Олли Стивенса убили подростки. Фото: metro.co.uk

В Великобритании двое 14-летних подростков зарезали 13-летнего Олли Стивенса из-за комментариев в соцсети.

Убийство спланировали с девушкой, пишет издание Metro.

Задуманное подростки совершили в парке в Рединге. Девушка заманила туда Стивенса. Там подростки зарезали парня за комментарии в социальных сетях.

Имена малолетних убийц не разглашают. Один из них имел при себе нож, но суд признал виновными в убийстве обоих. Другой сказал в суде, что друг покраснел и начал дрожать, прежде чем броситься на Олли и дважды ударить его ножом.

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Подростки сожалеют о поступке, отметили адвокаты. Один из них признался подруге, что это была самая большая ошибка в жизни. Сейчас они ожидают приговора.

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