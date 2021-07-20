Двое неизвестных с ножом напали президента

На Ассими Гойтe напали двое неизвестных с ножом. Фото: Getty Images

Во вторник, 20 июля, двое неизвестных с ножом напали на временного президента Мали Ассими Гойту.

Об этом сообщило издание Aljazeera.

Инцидент произошел во время торжеств на мусульманском празднике Курбан-байрам. На президента набросились во время молитв в мечети в столице Бамако.

Временного лидера срочно вывезли с места происшествия. Пока других подробностей инцидента нет.

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26 мая 2021 года полковник Ассими Гойта стал временным правителем Мали в результате второго за девять месяцев военного переворота. В августе 2020-го он возглавил первый переворот.

7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в жену Моиза. Она выжила.