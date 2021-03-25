Движение на Суэцком канале откроют через несколько недель

Для того чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, который перекрыл движение по Суэцкому каналу, может потребоваться несколько недель.

"Нельзя исключать, что это может занять несколько недель, в зависимости от ситуации", - сообщает Питер Бердовски, генеральный директор голландской компании Boskalis, которая задействована в спасательной операции.

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Через гигантский контейнеровоз не могут пройти 156 больших контейнеровозов, танкеров с нефтью, газом, а также балкеров с зерном.

"Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег. Возможно, придется разгрузить контейнеровоз, чтобы снизить его вес", - отметил Бердовски.

Судно Ever Given село на мель по диагонали во вторник утром, когда экипаж потерял способность управлять им из-за сильного ветра и пыльной бури. В результате транзит товаров через один из самых загруженных в мире каналов заблокирован в обоих направлениях.







В Норвегии перевернулось российское рыболовное судно "Мелькарт" с 8 членами экипажа на борту. Судно стояло в доке, при выходе перевернулось. Экипаж поселили в домиках на берегу.