Две трети немцев за обязательную вакцинацию

За год количество немцев, выступающих за обязательную вакцинацию, выросло вдвое / Reuters

Около двух третей жителей Германии выступают за общую обязательную вакцинацию от коронавируса.

Таковы данные опроса института исследования общественного мнения YouGov, сообщает Spiegel.

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63% немцев высказались за обязательную вакцинацию всех граждан Германии. 30% выступили против, 7% – не определились.

Настроения сменились после начала кампании вакцинации от коронавируса в Германии почти год назад. Через несколько дней после первых прививок 26 декабря 2020 года 56% немцев в опросе YouGov были против обязательной вакцинации и только 33%.

Федеральное правительство тоже долго отказывалось от обязательной вакцинации. Теперь Бундестаг должен решить этот вопрос в ближайшие недели. Согласно пожеланиям будущего канцлера Олафа Шольца, такое решение должно вступить в силу не позднее начала марта.

Ранее Австрия пообещала стать первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию с 1 февраля.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по нескольким городам на северо-западе Европы в субботу, 4 декабря. Они протестовали против ограничений из-за коронавируса, введенных на фоне всплеска заболеваний.