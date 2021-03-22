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понедельник, 22 марта 2021 20:26

Две страны позволили спрей, который убивает коронавирус

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Две страны позволили спрей, который убивает коронавирус
Воспитательница из Израиля Джилли Регев, соучредитель компании SaNOtize, использует новый назальный спрей, который помогала разрабатывать / timesofisrael

Израиль и Новая Зеландия дали временное разрешение на продажу назального спрея с оксидом азота NONS от биотехнологической фирмы SaNOtize. Он помогает предотвратить передачу COVID-19 через дыхательные пути.

Производство NONS началось в Израиле. Ожидается, что спрей поступит в продажу этим летом. Об этом пишет Gulf News.

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В Новой Зеландии SaNOtize зарегистрировала свой назальный спрей, который позволяет компании сразу распространять его на рынке

NONS защищает пользователей от вирусов, которые попадают в организм через верхние дыхательные пути.

На прошлой неделе британские исследователи объявили о результатах клинических испытаний, которые показывают, что NONS - эффективный противовирусный препарат, который может предотвратить передачу COVID-19, сократить продолжительность болезни, уменьшить тяжесть симптомов и уменьшает вред от вируса для уже инфицированных.

Главный научный сотрудник SaNOtize Крис Миллер сказал, что его формула оксида азота разработана, чтобы убивать вирусы в верхних дыхательных путях, предотвращая их инкубации и распространению в легкие.

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Дата
22
марта

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