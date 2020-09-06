Две страны отказались от военных учений в России

Азербайджан отказался участвовать в учениях в России "Кавказ-2020". Фото: Reuters

Азербайджан и Индия отказались от участия в военных учениях в России "Кавказ-2020", которые должны пройти в сентябре этого года.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что на маневры отправят только двух военнослужащих в качестве наблюдателей. Причину такого решения не указали. Об этом сообщает DW.

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Стоит отметить, что активная фаза учений "Кавказ 2020" запланирована на 15 - 26 сентября. В них примут участие воинские контингенты из Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.

Ранее сообщалось, что Индия отказалась участвовать в российских военных учениях "Кавказ 2020". Запланированы на сентябрь. Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.