Два крупнейших города в Индии усилили карантин

Карантин в Индии усилили в двух городах. Фото: DW

Два крупнейших города Индии - Нью-Дели и Мумбаи - ввели жесткие ограничения на передвижение в условиях всплеска заболеваемости Covid-19.

В столице страны Нью-Дели власти объявили запрет на передвижение в течение выходных, только ключевым работникам будет разрешено передвигаться по городу, сообщает AP.

Рестораны, торговые центры, тренажерные залы и спа-центры работать не будут. Кинотеатры также не будут работать в выходные, но они смогут работать в будни на треть своей мощности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в мире: появилась свежая статистика

Подобные ограничительные меры ввели в штате Махараштра, где находится финансовая столица страны - город Мумбаи. Там местные власти закрыли большинство производств, предприятий и общественных мест, а также установила ограничения на передвижение людей на 15 дней.

Индия сообщила о 200 739 новых случаев заболевания Covid-19 за прошедшие сутки, что является наибольшим показателем с самого начала пандемии.