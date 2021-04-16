Два крупнейших города в Индии усилили карантин

Два крупнейших города Индии - Нью-Дели и Мумбаи - ввели жесткие ограничения на передвижение в условиях всплеска заболеваемости Covid-19.
В столице страны Нью-Дели власти объявили запрет на передвижение в течение выходных, только ключевым работникам будет разрешено передвигаться по городу, сообщает AP.
Рестораны, торговые центры, тренажерные залы и спа-центры работать не будут. Кинотеатры также не будут работать в выходные, но они смогут работать в будни на треть своей мощности.
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Подобные ограничительные меры ввели в штате Махараштра, где находится финансовая столица страны - город Мумбаи. Там местные власти закрыли большинство производств, предприятий и общественных мест, а также установила ограничения на передвижение людей на 15 дней.
Индия сообщила о 200 739 новых случаев заболевания Covid-19 за прошедшие сутки, что является наибольшим показателем с самого начала пандемии.
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